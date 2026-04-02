Cultura bob marley

Mechón de cabello de Bob Marley se subasta por más de $30 millones tras ser arrancado en un programa de TV de 1978

Por CNN Chile

02.04.2026 / 15:22

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La rasta de 1,5 pulgadas proviene de una actuación del icónico músico en Top of the Pops junto a The Wailers. El autógrafo que acompañó el gesto alcanza un valor estimado de $4,8 millones.

Un fragmento de rasta perteneciente a Bob Marley saldrá a subasta el próximo 9 de abril con un precio estimado de entre $24,4 millones y $30,5 millones.

La pieza de 1,5 pulgadas fue obtenida directamente del cantante durante su presentación en el programa británico Top of the Pops en 1978, donde interpretó “Satisfy My Soul” junto a The Wailers.

El insólito origen del objeto de colección

El actual propietario relató que, tras finalizar la actuación, subió al escenario y pidió un trozo del cabello de Marley. “Él solo siguió asintiendo y riéndose, parecía divertido”, recordó, según reportó NME.

El músico también entregó un autógrafo, valorado por separado en $4,8 millones. La casa de subastas JC Auctions, con sede en Bristol, confirmó que se trata de la primera rasta del ícono del reggae en subastarse en más de 20 años. La pieza saldrá junto a la firma del artista.

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