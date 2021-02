(CNN) – Marilyn Manson está respondiendo a las acusaciones de abuso sexual en su contra. Mediante Instagram, el artista publicó un mensaje para referirse a este tema.

En una publicación, el cantante escribió que “obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuadas con personas similares. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad “.

Ese mismo día, la actriz Evan Rachel Wood, quien anteriormente estaba comprometida con el músico, escribió en Instagram que Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, “abusó horriblemente” de ella durante “años”.

“Comenzó a prepararme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió. “Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Dejé de vivir con el miedo a las represalias, la calumnia o el chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que le han permitido, antes de que arruine más vidas. Yo apoye a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio “.

CNN se ha comunicado con representantes de Wood y Manson para obtener más comentarios.

Wood y Manson comenzaron a salir cuando ella tenía 19 años y él 38. Se comprometieron en 2010, pero terminaron su relación unos meses después.

Después de la publicación de Wood, el sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, cortó lazos con él y emitió una declaración: “A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nombran a Marilyn Manson como su abusadora, Loma Vista dejará de promocionar su álbum actual, con efecto inmediato. Debido a estos desarrollos preocupantes, también hemos decidido no trabajar con Marilyn Manson en ningún proyecto futuro“.

Manson tuvo un papel recurrente en el programa de Starz, “American Gods”, pero la cadena ahora ha decidido reducir su relación laboral con él también.

“Debido a las acusaciones hechas contra Marilyn Manson, hemos decidido eliminar su actuación del episodio restante en el que se encuentra, programado para salir al aire a finales de esta temporada. Starz apoya inequívocamente a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso”, dijo la cadena en un comunicado. .