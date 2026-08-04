Ludovico Einaudi confirma su regreso a Chile: Se presentará en marzo de 2027 en el Santander Arena

Tras agotar todas las entradas de sus presentaciones en el Teatro Municipal durante la temporada 2023, el pianista y compositor italiano Ludovico Einaudi agendó un nuevo y único concierto en el país. El esperado reencuentro con el público chileno quedó fijado para el próximo 9 de marzo de 2027 en el recinto del Santander Arena.

Desde la producción destacaron la trayectoria del artista formado en el Conservatorio de Milán bajo la guía de Luciano Berio, señalando que a lo largo de su carrera “desarrolló un lenguaje musical distintivo que ha redefinido los límites de la música instrumental contemporánea”. En esa misma línea, el comunicado oficial resalta el alcance global de sus composiciones, las cuales “han llegado a audiencias de todo el mundo y han sido incluidas en aclamadas películas como The Intouchables, Nomadland y The Father”.

El repertorio de esta nueva gira estará centrado en The Summer Portraits, además de repasar aquellas piezas históricas que consolidaron su camino en la industria. Respecto a la puesta en escena, la organización detalla que “el programa se despliega como un paisaje musical inmersivo, donde melodías íntimas, atmósferas cinematográficas e intensidad rítmica crean una experiencia en vivo rica y en constante evolución”.

Para expandir sus posibilidades expresivas y mantener “la profundidad emocional y el carácter distintivo que se han convertido en su sello personal”, el maestro italiano subirá al escenario acompañado por un ensamble de músicos. La agrupación incluye a Federico Mecozzi y Klest Ripa en violines, Redi Hasa en violonchelo, Francesco Arcuri en percusión, Alberto Fabris en bajo eléctrico, Gianluca Mancini en teclados y Rocco Nigro en acordeón. Las entradas estarán disponibles mediante el sistema Puntoticket, comenzando con una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile el 5 de agosto a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 7 de agosto en el mismo horario.