Lo catalogan como “degradante” y “fetichista”: Sabrina Carpenter divide a Internet con las primeras imágenes de su nuevo disco

La primera fotografía compartida por la cantante en torno al arte visual de su próximo álbum, que la muestra de rodillas y con un hombre sujetándole del cabello, generó múltiples críticas en redes sociales. Una organización feminista británica incluso la calificó de “regresiva”

Sabrina Carpenter anunció el lanzamiento de su próximo álbum Man’s Best Friend.

La nueva era musical de la joven artista, previsto para el próximo 29 de agosto, ya causó una ola de reacciones en Internet.

Y contrario a lo usual cuando se trata de la relación entre la estrella pop y sus seguidores, esta vez no fueron todos positivos.

Ello, luego de que la forma en que la voz tras éxitos como Espresso y Please Please Please decidiese dar a conocer el anuncio una imagen promocional que podría formar parte del universo visual del disco.

En la fotografía, la artista aparece en una pose provocadora, de rodillas, vestida de negro y siendo jalada del cabello por una figura masculina fuera de cuadro.

“Chica, te amo, pero esto no da”, escribió una usuaria en la publicación. Otros de los comentarios más resonados también mencionaron adjetivos como “degradante”, “fetichista” y “antifeminista”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Aunque no se ha confirmado que se trate de la portada oficial, la imagen encendió el debate en redes sociales.

La organización Glasgow Women’s Aid la calificó de “regresiva”, acusándola de reforzar estereotipos que reducen a las mujeres a “mascotas, adornos o posesiones”.

En contraste, numerosos seguidores defendieron el contenido como una sátira crítica sobre la cosificación femenina en la cultura pop.

Hasta ahora, Carpenter no se ha referido directamente a la controversia, aunque en una entrevista reciente con Rolling Stone sostuvo: “Nunca he vivido en una época en la que las mujeres sean tan examinadas y juzgadas en todos los aspectos”.

Man’s Best Friend será el sucesor de Short n’ Sweet, el álbum con el que la cantante ganó dos premios Grammy y consolidó su lugar en la escena global. El primer sencillo, Manchild, ya fue lanzado el 5 de junio.