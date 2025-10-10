Lady Gaga se une al elenco de la secuela de “The Devil Wears Prada” para 2026

La cantante y actriz estadounidense participará en la segunda entrega de la aclamada comedia, que reunirá al elenco original incluyendo a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

(EFE) – La estrella internacional Lady Gaga confirmó su participación en la secuela de “The Devil Wears Prada”, según reveló este viernes la revista especializada Variety. La cantante de “Just Dance” se integrará al reparto de la esperada continuación, aunque su papel específico permanece bajo reserva mientras las filmaciones avanzan desde el pasado 30 de junio.

Testigos avistaron a Gaga en Milán durante el rodaje de una escena, poco después de que la artista completara cuatro presentaciones en Londres como parte de su gira mundial “The Mayhem Tour”. La producción cinematográfica tiene programado su estreno para el 1 de mayo de 2026, manteniendo alta expectación entre los seguidores de la franquicia.

Regreso del elenco original

La secuela marca el reencuentro de las protagonistas Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, junto a Stanley Tucci, reconstruyendo el universo de la novela original de Lauren Weisberger. El nuevo elenco se amplía con talentos como la británica Simone Ashley (“Sex Education”) y el comediante Caleb Hearon, bajo la dirección de David Frankel.

La primera entrega, estrenada en 2006, recaudó más de 326 millones de dólares mundialmente y se consolidó como comedia de culto. La trama continuará explorando el competitivo mundo de la moda a través del conflicto entre Miranda Priestly (Streep) y su exasistente Emily Charlton (Blunt), ahora convertida en su rival ejecutiva.