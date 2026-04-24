La Casa de los Espíritus tuvo premiere mundial en Santiago: Isabel Allende dijo estar “conmovida hasta el fondo del corazón”

La primera adaptación en español de La Casa de los Espíritus tuvo su premiere global en Chile.

Prime Video realizó este jueves 23 de abril la presentación de la serie en el Teatro Municipal de Santiago, en una fecha que coincidió con el Día del Libro.

Isabel Allende no estuvo presencialmente en la ceremonia, pero fue la encargada de presentar de forma virtual los dos primeros episodios de la producción basada en su novela publicada en 1982.

“Estoy en California. Quisiera estar con ustedes para celebrar este momento maravilloso en que empieza en el mundo la miniserie de La Casa de los Espíritus”, dijo la escritora en un mensaje grabado para la audiencia.

La autora también contó que ya vio la temporada completa. “Acabo de ver todos los episodios juntos… me di un atracón y realmente estoy encantada. Es un trabajo maravilloso el que han hecho. Filmado en Chile con actores latinos, en español, con tres directores maravillosos: Fernanda, Francisca y Andrés”, señaló.

Asimismo, subrayó el significado personal que la historia tiene para ella: “Estoy conmovida hasta el fondo del corazón. Y espero que ustedes también sientan ese encanto que sentí yo. Bueno, a mí me conmueve particularmente porque es la historia de mi familia, de mi abuela clarividente, de los fantasmas del pasado”.

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Acerca de La Casa de los Espíritus

La serie, que se estrena el 29 de abril en Prime Video, es la primera versión audiovisual en español de la novela.

Fue filmada en Chile con elenco latinoamericano y busca ampliar la historia en formato serial, a diferencia de la adaptación cinematográfica de 1993.

Tendrá ocho episodios. Los primeros tres se estrenarán el 29 de abril, luego se lanzarán dos capítulos el 6 de mayo y los tres finales llegarán el 13 de mayo.

La historia, en tanto, sigue a tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en una saga familiar atravesada por la memoria, la política, las diferencias de clase y elementos de realismo mágico.

En la premiere, en tanto, participaron parte del elenco y equipo creativo, entre ellos Alfonso Herrera, Dolores Fonzi, Nicole Wallace, Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Antonia Zegers, Luis Dubó, Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.