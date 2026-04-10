Mon Laferte interpreta la canción principal de la serie “La Casa de los Espíritus”: Escúchala aquí

La serie, basada en la novela de Isabel Allende, tendrá ocho episodios y es protagonizada por Alfonso Herrera, con Dolores Fonzi y Nicole Wallace como Clara del Valle en distintas etapas.

Prime Video liberó Nuestra Casa, la canción original de Mon Laferte creada como tema principal de la serie La Casa de los Espíritus, la adaptación en español de la novela de Isabel Allende.

El lanzamiento del tema tiene lugar en la antesala del estreno de la producción, que contará con ocho capítulos.

En esa misma línea, debutará el 29 de abril con tres episodios, otros dos capítulos el 6 de mayo y los tres finales el 13 de mayo, a través de la plataforma de streaming y en más de 240 países y territorios.

El sencillo Nuestra Casa ya está disponible en plataformas de música.

La Casa de los Espíritus, en tanto, está encabezada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, mientras Dolores Fonzi y Nicole Wallace interpretan a Clara del Valle en distintas etapas.

En el reparto también se han listado nombres como Fernanda Castillo, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Juan Pablo Raba y Fernanda Urrejola, entre otros.

En la producción ejecutiva figuran Isabel Allende y Eva Longoria, junto a un equipo donde también aparecen Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood en roles de conducción creativa.

La serie es producida por FilmNation Entertainment y cuenta con apoyo de la productora chilena Fábula.