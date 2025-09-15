La actriz Hannah Einbinder sorprende con discurso tras ganar el Emmy: “¡A la mier** el ICE y Palestina libre!”

En la rueda de prensa, la actriz explicó que era su “obligación como persona judía distinguir a los judíos del Estado de Israel”.

(EFE/CNN Chile) — La estrella de Hacks Hannah Einbinder, cerró su discurso tras recoger el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia, con un insulto contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y en apoyo al pueblo palestino.

“¡Vamos Birds (en honor al equipo de fútbol americano de Filadelfia), a la mierda el ICE (con uso del vocablo inglés ‘fuck’) y Palestina libre!”, gritó la actriz durante su intervención en la 77 edición de los premios Emmy que se celebró este domingo en Los Ángeles.

Las palabras Fuck ICE no se llegaron a escuchar durante la retransmisión de la gala, ya que la emisión por cable y televisión lleva un pequeño retraso para censurar palabras malsonantes o actos no aptos para todas las audiencias.

“Como judía, tengo la obligación de distinguir a los judíos y a los del Estado de Israel. Nuestra religión y cultura son instituciones tan importantes y antiguas, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista”, dijo la actriz en la rueda de prensa, según consignó The Guardian.

Einbinder interpreta a Ava Daniels en la serie de HBO Max, una guionista de comedia cuya carrera se encuentra en una encrucijada cuando la legendaria comediante Deborah Vance (interpretada por Jean Smart) la contrata para modernizar su material.

La 77.ª edición de los premios Emmy, los más prestigiosos de la televisión estadounidense, se llevaron a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles.