Kate Middleton aparece en público por primera vez tras anunciar el término de su tratamiento contra el cáncer

Sorpresa generó la reciente visita de Kate Middleton a la localidad inglesa de Southport, pues no había hecho una aparición en público desde que informó sobre el término de su quimioterapia, el pasado 9 de septiembre.

Middleton utilizó la redes sociales de los príncipes de Gales para compartir un mensaje donde comentó que “el viaje del cáncer es complejo, aterrador e impredecible para todos, especialmente para los más cercanos a ti”.

Además, señaló que el “camino hacia la curación y la recuperación completa es largo”, pero que se mostró esperanzada de que el proceso resultara beneficioso y que le permitiera retomar sus actividades. “Estoy deseando volver al trabajo”, aseguró.

Un video acompañó las palabras de Middleton, en el que se le ve junto a su esposo, el príncipe William, así como sus tres hijos; George, Charlotte y Louis.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024