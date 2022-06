(CNN) — Kate Bush está feliz de que a uno de sus antiguos sencillos “se le haya dado una nueva oportunidad de vida”.

La cantante publicó en su sitio sobre su canción Running Up That Hill que aparece en la última temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

Bush escribió: “Es posible que hayas escuchado que la primera parte de la nueva serie fantástica y apasionante de Stranger Things se estrenó recientemente en Netflix”.

“Presenta la canción Running Up That Hill, a la que los jóvenes fanáticos que aman el programa le están dando una nueva oportunidad de vida. ¡A mí también me encanta!”, escribió. “Debido a esto, Running Up That Hill está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las listas del Reino Unido en el puesto número 8. ¡Es realmente emocionante!”.

El sencillo apareció originalmente en su álbum de 1985 Hounds of Love.

Subió a la cima de iTunes después de que la primera parte de la temporada 4 de Stranger Things debutara el 27 de mayo.

“Muchas gracias a todos los que han apoyado la canción”, escribió Bush. “Espero con gran expectación el resto de la serie en julio”.