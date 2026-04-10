Karol G revela advertencias de perder su visa si dice “ICE out” antes o durante su presentación en Coachella

La estrella del pop colombiano Karol G se prepara para convertirse en la primera artista latina en encabezar el Festival de Coachella en California. En una entrevista reciente con Playboy, la cantante reveló que ha recibido advertencias de que expresar públicamente su rechazo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podría costarle su visa.

“La gente dirá: ‘Es mejor que no lo hagas… Porque si dices la cosa, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te estamos quitando la visa'” , declaró.

Advertencias y la decisión de hablar

Según reportó NME, Karol G señaló que incluso la popular frase “ICE out” representa un movimiento arriesgado. Aunque bromeó que su equipo “la mataría” si la pronunciara, afirmó estar dispuesta a hacerlo. “No quiero solo decir ‘ICE Out’ y que no resulte nada de ello… Probablemente voy a ir un poco más fuerte que eso” , sostuvo.

La cantante explicó que busca representar a su comunidad con mensajes significativos: “Tengo un escenario enorme. Por eso quiero esperar, y si alguien alguna vez me hiciera algo, quiero mantenerme firme en mi escenario por mi comunidad”. Sus declaraciones ocurren en un contexto de mayor tensión migratoria en EE.UU.