Karol G hace historia en Coachella: ¿Cómo ver gratis el show de la primera latina en encabezar el festival?

La cantante colombiana se presenta este domingo 12 y el 19 de abril como headliner del escenario principal, en un hito que marca un antes y después para la música latina. La presentación se transmitirá en vivo y gratis por YouTube para toda la región.

La edición número 25 del festival Coachella será testigo de un momento histórico este domingo 12 de abril: Karol G se convertirá en la primera mujer latina en encabezar el escenario principal del evento.

La “Bichota” repetirá la hazaña el domingo 19 de abril, en el segundo fin de semana del festival, con un show que se extenderá por cerca de dos horas.

¿Dónde ver el show en vivo y gratis?

Desde Chile y toda Latinoamérica, la presentación se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de Coachella a las 21:55 horas (hora chilena). La transmisión gratuita permitirá que millones de fanáticos sean testigos de un espectáculo que promete ser uno de los más extensos y elaborados del certamen.

El ascenso de Karol G refleja el creciente posicionamiento de la música latina en los escenarios globales. En 2023, Bad Bunny fue el primer artista masculino de habla hispana en liderar el cartel.

Ahora, la colombiana sigue sus pasos en un show que, según versiones, podría incluir invitados como el propio Bad Bunny, Kali Uchis o J Balvin. La presentación de este domingo no será solo un concierto, sino un símbolo del poder de la música en español en la industria internacional.