Jorge Drexler en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

La gira incluye presentaciones en Argentina, Brasil y Uruguay, y marcará el inicio de una nueva etapa artística para el cantautor.

El músico uruguayo Jorge Drexler anunció este martes una nueva gira por el Cono Sur, que incluirá un concierto en Chile el 25 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Santiago.

El tour marca su regreso a los escenarios sudamericanos después de más de dos años y medio y será parte de la promoción de su próximo álbum de estudio, actualmente en preparación.

La información fue confirmada por el propio artista a través de un video publicado en sus redes sociales.

La gira contempla presentaciones en Buenos Aires (17 de abril), Santiago (25 de abril), São Paulo (23 de mayo), Porto Alegre (29 de mayo) y Montevideo (6 de junio).

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 15 de octubre a las 12:00 horas (hora local) a través de su sitio web oficial.

El anuncio se da luego del éxito internacional de su última gira, Tinta y Tiempo, que lo llevó a presentarse en más de 35 países durante casi tres años.

En septiembre pasado, Drexler lanzó el sencillo “El Fin y el Medio” y recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su colaboración con Mateo Sujatovich, de la banda argentina Conociendo Rusia, en el tema Desastres Fabulosos.

El artista, ganador de múltiples premios internacionales, ha desarrollado una carrera de más de tres décadas con un repertorio que combina elementos de música popular latinoamericana y exploración poética.