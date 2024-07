¿Cómo seguirán los Jonas Brothers? Joe cuenta con la “bendición” de sus hermanos para lanzar en solitario su canción “Work it Out”

El cantante sostuvo que mientras trabajaba en música para la banda, escuchó algunas propuestas que quería tomar para hacerlas por sí solo.

En una reciente entrevista en el podcast “Therapuss”, Joe Jonas confirmó que lanzará un nuevo álbum en solitario.

El cantante se encuentra de gira junto a sus hermanos, Kevin y Nick, con quienes ha recorrido distintos países, incluido Chile, para hacer un repaso por los éxitos de la banda a lo largo de su historia.

Cuando el trío musical se reunió, acordaron trabajar juntos sin dejar sus proyectos como solistas de lado. Por lo mismo, Joe comentó que cuenta con la “bendición” de sus hermanos para embarcarse en un nuevo disco.

Aun así, el intérprete de Cake By The Ocean sostuvo que mientras trabajaba en música para la banda, escuchó algunas propuestas que quería tomar para hacerlas por sí solo. Sin embargo, dijo que no quería “llamarlo solista”.

En tanto, el artista se separó de la actriz Sophie Turner, con quien tiene dos hijas. Es por esto que varios usuarios han especulado que el nuevo álbum podría tratarse del quiebre amoroso de la pareja.

Esta teoría tomó fuerza gracias a las declaraciones del propio Joe, en las que mencionó que este disco “es la música más personal” que ha sacado hasta ahora.

Lee también: Sophie Turner y los rumores tras la causa de su separación con Joe Jonas: “Fueron los peores días de mi vida”

El primer sencillo de su nuevo trabajo de estudio se llama Work It Out, la que habla sobre momentos en que una persona necesita una “sacudida” para darse cuenta de alguna cosa, según lo comentado por el cantante.

Además, sostuvo que “probablemente saque algunas canciones antes de que salga el álbum”.

Hasta ahora, los fanáticos del artista de 34 años, esperan a que su nuevo hit sea lanzado en una semana más, el 19 de julio.