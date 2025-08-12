Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow si aprueba el guion, asegura productor de Piratas del Caribe

Jerry Bruckheimer aseguró que ha conversado con Johnny Depp sobre su posible regreso como Jack Sparrow en una sexta entrega de la franquicia. “Si le gusta la manera en que está escrito el personaje, creo que lo haría”, señaló en una reciente entrevista.

Jerry Bruckheimer aseguró que ha mantenido conversaciones con Johnny Depp sobre un eventual retorno a la franquicia Piratas del Caribe para una sexta entrega.

Asimismo, explicó que el actor estaría abierto a retomar su papel como el capitán Jack Sparrow, con una condición clave: aprobar el guion.

“Si le gusta la manera en que está escrito el personaje, creo que lo haría”, dijo el reconocido productor en una reciente entrevista con Entertainment Weekly. “Todo se trata de lo que está en la página, como todos sabemos”.

El regreso de Depp marcaría un cambio importante, tanto para Disney como para el propio actor.

Lee también: Madonna pide ayuda para salvar a “los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza”

La compañía rompió lazos con él en 2018 tras la publicación de una columna de su exesposa, Amber Heard, en la que se describía como víctima de abuso doméstico sin nombrarlo directamente.

Durante el juicio por difamación en 2022, Depp declaró que no volvería “ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas”.

“Es cierto”, dijo entonces. “Había una profunda y distinta sensación de traición por parte de la gente para la que trabajé duro. Les entregué un personaje que al principio despreciaban, pero me mantuve firme y parecía funcionar”.

La última película de la saga, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, se estrenó en 2017, con Depp acompañado por Geoffrey Rush, Orlando Bloom y Keira Knightley.

¿Qué dijo Jerry Bruckheimer sobre Johnny Depp?

Desde 2019 se han discutido planes para una sexta entrega, que Bruckheimer ha descrito como un reinicio de la franquicia, aunque ha reiterado su deseo de que Sparrow tenga una aparición.

“Es un reinicio, pero si dependiera de mí, él estaría. Lo amo. Es un buen amigo. Es un artista increíble y tiene un aspecto único. Él creó al Capitán Jack. Eso no estaba en el guion; fue él haciendo un poco de Pepé Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow”.

Actualmente, el equipo creativo está encabezado por Craig Mazin (The Last of Us). Ted Elliot, guionista original de la saga, sigue trabajando en el libreto, interrumpido durante las huelgas de Hollywood de 2023. Jeff Nathanson, autor de Dead Men Tell No Tales, también participa en el proyecto.