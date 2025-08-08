John Cena rompe el silencio sobre su trasplante de pelo: “Cambió el rumbo de mi vida por completo”

El actor y exluchador de WWE contó que los comentarios de sus propios fanáticos hacían en torno a su calvicie lo impulsaron a someterse a la cirugía en 2023.
John Cena está luciendo un nuevo look tras someterse a un trasplante capilar en 2023, y asegura que la decisión ha tenido un impacto profundo en su vida personal y profesional.
En una entrevista con People publicada este miércoles, el actor y excampeón de la WWE explicó que el comentario constante de sus seguidores sobre su pérdida de cabello lo motivó a actuar.
“Mientras intentaba ocultar mi calvicie, la audiencia lo hacía evidente. Vi carteles que decían ‘El John Cena calvo’. Ellos me empujaron a ir a ver cuáles eran mis opciones”, contó.
Un cambio físico y mental
El procedimiento lo realizó en noviembre del año pasado, como parte de una nueva rutina que también incluye “terapia de luz roja, minoxidil, vitaminas, shampoo y acondicionador”.
Cena confesó que se arrepiente de no habérselo hecho antes: “Odio que, si no hubiese tanto estigma al respecto, me lo habría hecho hace 10 años. Pensaba que estaba solo, pero siete u ocho de cada diez hombres sufren de adelgazamiento o calvicie”.
El resultado, asegura, fue transformador: “Cambió el rumbo de mi vida por completo”.
Cena, en tanto, confirmó en 2024 que se retirará de la WWE a fines de este año, señalando que la edad influyó en su decisión.
“Ya no soy tan fuerte ni tan rápido como antes. La salud y mi dedicación a mi pareja son lo más importante ahora, así que cada vez que salgo al ring quiero darlo todo, pero es momento de alejarme”, dijo.
Su carrera actoral, que incluye el protagónico en la serie Peacemaker, también se ha visto beneficiada por el cambio de imagen. “Un peinado distinto puede identificar un papel que me dé más trabajo y me permita hacer lo que amo”, comentó.
La segunda temporada de Peacemaker se estrena este mes en HBO Max. (DC y HBO Max pertenecen a Warner Bros. Discovery, matriz de CNN).