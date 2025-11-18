Jason Mraz vuelve a Chile en gira por Sudamérica: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Tras más de 10 años el autor de éxitos como “I’m yours” y “I won't give up” regresa a suelo chileno con su nuevo tour "Return to South America Tour".

El cantautor estadounidense Jason Mraz, ganador de varios premios GRAMMY, anunció su regreso a Sudamérica y Chile con su gira “Return to South America Tour”.

Esta será la tercera vez que el artista visitará territorio nacional para otorgar un concierto. “Es una alegría y un verdadero privilegio volver a Sudamérica y México después de tantos años”, dijo el autor de canciones como I’m Yours y Lucky.

“Mis fans de estas regiones siempre han compartido sus corazones y sus voces con tanta pasión. ¡He escuchado y aceptado su invitación para volver! Me siento profundamente honrado de poder llevarles mi música de nuevo y celebrar nuestras vidas juntos una vez más”, expresó.

La gira comenzará en Chile el próximo 25 de febrero de 2026.

Venta de entradas para Jason Mraz en Chile

La preventa de entradas para Jason Mraz en Chile, siendo cliente Santander, comenzará el martes 25 de noviembre a las 11:00 horas a través de Puntoticket con la posibilidad de optar a un 20% de descuento.

Por otro lado, la venta general comenzará el jueves 27 de noviembre a las 11:00 horas.

Jason Mraz en Chile: ¿Cuándo es el concierto?

El show del cantante estadounidense está programado para el próximo 25 de febrero de 2026 en el Teatro Caupolicán, en Santiago.

Las siguientes fechas del artista en Sudamérica están programadas para:

27 de febrero: Teatro Gran Rex en Argentina

12 de marzo: Duomo Costa 21 en Perú

14 de marzo: Royal Center en Colombia