James Earl Jones, icónica voz de Darth Vader y Mufasa, murió a los 93 años

El legendario actor falleció este lunes, según informó su representante. Además de las cintas en las que participó, fue la voz del reconocido "This is CNN" ("Esto es CNN") en los comerciales de la cadena internacional.

(CNN) — No se puede pensar en James Earl Jones sin escuchar su voz.

Ese bajo profundo resonante, que transmitía dignidad o amenaza instantáneas, era el instrumento característico de Jones. Le dio poder a todos sus papeles en el escenario y en el cine, sobre todo como Darth Vader en “Star Wars”, Mufasa en “El rey león” y como la voz de CNN.

Esa voz notable es solo una de las muchas cosas que el mundo extrañará del querido actor, quien murió el lunes, según su agente. Tenía 93 años.

Jones tuvo una distinguida carrera que duró unos 60 años y lo llevó desde el teatro de un pequeño pueblo en el norte de Michigan hasta las más altas esferas de Hollywood, donde apareció en docenas de películas y series de televisión. (También prestó su voz al lema de la CNN, “This is CNN”, con una pausa dramática después de “This…”)

Dando voz a Darth Vader

A mediados de los años 70, el creador de “Star Wars”, George Lucas, eligió al imponente actor británico David Prowse para el papel del hombre que se esconde dentro del traje negro de Darth Vader, pero decidió que quería que otra persona le pusiera voz al personaje.

“George pensó que quería una voz –perdón por la expresión– más oscura”, dijo Jones una vez al American Film Institute. “Tuve suerte”.

En aquel entonces, nadie imaginaba que “Star Wars” se convertiría en un éxito de taquilla, y mucho menos en una franquicia duradera y un fenómeno cultural. Jones grabó todas sus líneas en unas pocas horas y no figuraba en los créditos de la película. Dijo que le pagaron solo 7.000 dólares por la película, “y pensé que era un buen dinero”.

El actor y Lucas no estaban de acuerdo sobre cómo debía ponerle voz al villano Vader.

“Quería que Darth Vader fuera más interesante, más sutil, más orientado psicológicamente”, dijo Jones. “Él (Lucas) dijo, ‘No, no… tienes que mantener su voz en una banda de inflexión muy estrecha, porque él no es humano”.

El duelo culminante de Darth Vader con Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca” de 1980 se convirtió en un punto culminante dramático en la serie “La Guerra de las Galaxias”, acentuado por la interpretación de Jones de una de las líneas más famosas en la historia del cine: “¡No, yo soy tu padre!”.

Jones dijo que casi dos décadas después, cuando estaba prestando su voz al digno Mufasa para la película animada de Disney “El Rey León”, le llevó un tiempo encontrar el tono correcto.

“Mi primer error fue tratar de hacerlo majestuoso”, dijo Jones sobre la película de 1994. “Y lo que realmente necesitaban era algo más parecido a mí. “Dijeron: ‘¿Cómo eres como padre?’ y yo dije: ‘Bueno, en realidad soy un padre tonto’.

“Y entonces empezaron a imponerle a Mufasa mis expresiones faciales y un tono de voz diferente. Sí, era autoritario, pero era simplemente un padre amable”.

Una carrera prolífica

Jones nació en 1931 en Mississippi. Su padre, Robert Earl Jones, abandonó a la familia antes de que James naciera para convertirse en actor en Nueva York y Hollywood, trabajando con el dramaturgo Langston Hughes y finalmente obteniendo papeles secundarios en películas de éxito como “El golpe”.

La familia de Jones se mudó de Mississippi a Michigan cuando él tenía 5 años, un trastorno traumático que le hizo desarrollar tartamudez. Su miedo a hablar lo dejó casi mudo hasta que llegó a la escuela secundaria, donde un profesor de poesía lo ayudó a superar su discapacidad alentándolo a leer sus poemas en voz alta.

“Empezó a desafiarme, a empujarme a hablar de nuevo… a reconocer y apreciar la belleza de las palabras”, dijo Jones.

Jones estudió arte dramático en la Universidad de Michigan, sirvió como Ranger del ejército y luego se mudó a Nueva York, donde pronto consiguió papeles protagonistas en producciones teatrales de Shakespeare. Hizo su debut cinematográfico en 1964 como bombardero en “Dr. Strangelove” de Stanley Kubrick.

En 1967, Jones fue elegido para interpretar al boxeador problemático Jack Johnson en una producción teatral de “La gran esperanza blanca”, un papel que cambió su carrera y le valió un Tony. Repitió el papel tres años después en la adaptación cinematográfica, convirtiéndose en el segundo hombre afroamericano, después de Sidney Poitier, en ser nominado a un premio de la Academia.

A mediados de la década de 1970, Jones trabajaba de manera constante en películas y televisión, una carrera prolífica que nunca se detuvo. Durante las siguientes cinco décadas, apareció en muchos papeles memorables: como Alex Haley en la serie de televisión “Roots: The Next Generations”, el señor de la guerra Thulsa Doom en “Conan the Barbarian”, un rey africano en “Coming to America”, el recluta reacio de Kevin Costner en “Field of Dreams”, el almirante Greer en “The Hunt for Red October” y “Patriot Games” y un predicador sudafricano en “Cry, the Beloved Country”.

El poder de la palabra

En 2019, volvió a prestar su voz a Mufasa en la nueva versión de Disney de “El rey león”, convirtiéndose en el único miembro del elenco en repetir su papel de la primera película.

A lo largo de los años, también apareció como estrella invitada en docenas de series de televisión, desde “L.A. Law” hasta “Sesame Street”, apareció regularmente en el escenario y prestó su voz profunda y retumbante a todo, desde “Los Simpson” hasta una popular grabación de audio de la versión King James de la Biblia.

Jones dijo que la gente en público a veces no lo reconocía hasta que escuchaba su voz.

“Cuando no hablas, es como convertirte en un ninja”, le dijo a Rachael Ray en 2016. “Te subes al taxi y dices a dónde vas y el tipo se da vuelta y te dice: ‘Oye, ¿no eres ese tipo Darth Vader?’”.

A lo largo de su larga y prolífica carrera, Jones ganó tres Tonys, dos Emmys, un Grammy, un Globo de Oro y muchos otros premios.

“No fue la actuación. Fue el lenguaje. Fue el habla”, dijo cuando se le preguntó qué despertó su pasión por la actuación. “Fue algo que me había negado todos esos años (cuando era niño). Ahora tenía una gran apreciación, anormal, por eso.

“Y la idea era que se podía hacer una obra de teatro, como una obra de Shakespeare o cualquier obra bien escrita, de Arthur Miller, lo que fuera, y decir cosas que nunca se podría imaginar decir, que nunca se podría imaginar pensar en la propia vida”, le dijo a la Academy of Achievement en 1996.

“¡Se podían decir esas cosas! De eso se trata todavía, ya sea en el cine o en la televisión o lo que sea. De eso se trata todavía”.