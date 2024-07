“No fallen en la puntería a Trump para la próxima”: El polémico comentario que llevó a la banda Tenacious D a cancelar su gira mundial

(CNN) — La banda de rock cómico del actor Jack Black, Tenacious D, ha cancelado las fechas restantes de su gira después de que su integrante Kyle Gass desatara una ola de críticas con una aparente broma sobre el intento de asesinato de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, el sábado pasado.

Imágenes publicadas en las redes sociales del concierto de la banda en Sídney el domingo mostraban a Black presentando a Gass una torta de cumpleaños en el escenario y diciéndole que “pidiera un deseo”. Gass respondió: “Que no fallen en la puntería a Trump a la próxima”.

El intercambio llegó a provocar que un legislador australiano hiciese un llamado a que la banda fuera deportada del país.

Black, en tanto, dijo haber estado “cegado por lo que se dijo en el show“ a través de sus redes sociales.



“Nunca aprobaría un discurso de odio ni fomentaría la violencia política en ninguna de sus formas”, añadió. “Después de mucho reflexionar, ya no siento que sea apropiado continuar con la gira de Tenacious D, y todos los planes creativos futuros están en suspenso. Agradezco a los fans su apoyo y comprensión”.

Gass, en tanto, se disculpó por el comentario en un post en Instagram también este martes.

“La frase que improvisé en el escenario el domingo por la noche en Sydney fue muy inapropiada, peligrosa y un terrible error. No apruebo la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie”, escribió Gass.



“Lo que ocurrió fue una tragedia y estoy increíblemente arrepentido por mi grave falta de juicio. Pido disculpas profundamente a aquellos a los que he defraudado y lamento de verdad cualquier dolor que haya causado”.

Hoy, Black y Gass tenían previsto tocar en la ciudad de Newcastle, Nueva Gales del Sur; sin embargo, la productora encargada, Frontier Touring, anunció que el espectáculo había sido “pospuesto”.

Tenacious D tenía previsto actuar en Brisbane el jueves, antes de dirigirse a Melbourne y Adelaida, y después a Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Mientras que algunos comentaristas interpretaron el intercambio como una broma, el senador australiano Ralph Babet dijo que el dúo musical “debería ser expulsado inmediatamente del país” en una declaración publicada en X.

“Defender y/o desear el asesinato de un presidente es atroz, repugnante, asqueroso, malvado y no es aceptable de ninguna manera, forma o manera”, enfatizó Babet. “No se trataba de una broma, hablaba muy en serio cuando deseó la muerte del presidente”.

“Pido al primer ministro Anthony Albanese que se una a mí en la denuncia de Tenacious D, Jack Black y el miembro de la banda Kyle Gass, y pido al ministro de inmigración Andrew Giles que revoque sus visados y los deporte inmediatamente“, agregó, pues, “cualquier cosa que no sea una deportación, es un respaldo al tiroteo y al intento de asesinato de Donald J. Trump”.

There is no place in Australia for those who wish for the assassination of others. pic.twitter.com/wuvgQxeeDS

— Senator Babet (@senatorbabet) July 16, 2024