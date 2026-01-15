Harry Styles anuncia su cuarto álbum “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally” con estreno en marzo

Tras tres años de su último disco, Harry Styles confirma su regreso a la música con un cuarto sencillo, luego de dar varias pistas en la semana de su esperado comeback musical.

A través de Instagram el británico dio a conocer su nuevo sencillo: “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally”, que tiene fecha de estreno el 6 de marzo de 2026.

Hace tres días, el ex integrante de One Direction creó un nuevo sitio web títulado “We belong together”, generando dudas y expectación en sus fánaticas.

Al clickear en ella, la página web te direcciona a un canal de WhatsApp con el nombre “HSHQ”, en el que debes enviar un mensaje para llenar un formulario con tus datos y acceder así a un vídeo de él cantando “Flowers, flowers” en su versión instrumental.

Al final del video, aparece en la pantalla parpadeando la frase que ha promocionado en sus distintas pistas a lo largo de la semana.

Paralelamente, varios pósters empezaron a aparecer en distintas ciudades del mundo, dejando a sus fanáticas ansiosas por alguna novedad o explicación del artista.

La última pista que Harry Styles dio fue el mensaje de voz que envió a través del mismo canal de WhatsApp, cantando “We belong Together” a sus fans. Un día después, anunció por Instagram el estreno de su nuevo disco.