Green Day se presentará en la ceremonia de apertura del Superbowl LX

(CNN Español) — La banda de punk rock Green Day será la encargada de abrir el Super Bowl LX este 8 de febrero, según anunció la NFL en su sitio web oficial.

Green Day amenizará la ceremonia de apertura del esperado partido en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. La presentación de la banda “celebrará seis décadas de la historia del campeonato, con la banda ayudando a dar la bienvenida al campo a generaciones de jugadores elegidos como los más valiosos del Super Bowl”, según la NFL.

El artista puertorriqueño Bad Bunny está a cargo de amenizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una elección considerada controvertida por algunas figuras en EE.UU. debido a la posición del artista de no llevar su gira mundial al país por temor a las redadas del ICE.

Pero la propia NFL respaldó la elección de Bad Bunny para el Super Bowl LX, lo que ha aumentado el interés y el respaldo por la actuación del cantante en el medio tiempo del partido.

La banda Green Day, originaria de California, está formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. Se espera que el grupo interprete una selección de sus grandes éxitos en la ceremonia de apertura.

“¡Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl LX justo en nuestro patio trasero!”, dijo Armstrong a la agencia AP. “Es un honor dar la bienvenida a los MVPs que han dado forma al juego y abrir la noche para los fanáticos de todo el mundo. ¡Divirtámonos! ¡Hagamos ruido!”.

La ceremonia de apertura se efectúa antes del entretenimiento previo al partido, en el que el cantante Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones presentará Lift Every Voice and Sing.

A la banda Green Day se le atribuye haber despertado de nuevo el interés por el género punk rock, tras el éxito de su tercer álbum –aunque el primero con un gran sello discográfico– Dookie en 1994, impulsado por los sencillos Basket Case y When I Come Around.

Green Day había vendido hasta 2024 75 millones de álbumes a nivel global, según People.