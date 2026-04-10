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Final Internacional Red Bull Batalla 2026 en Chile: Horario y participantes

Por CNN Chile

10.04.2026 / 13:48

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La competición se llevará a cabo en el Movistar Arena de Santiago y contará con la participación de 16 MCs, en formato de eliminación directa.

Este sábado 11 de abril, Santiago recibirá la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 en el Movistar Arena.

Se tratará de un encuentro entre 16 MCs, en formato de eliminación directa (1 vs 1), para definir al campeón mundial.

La organización confirmó que el evento tiene  entradas agotadas.

Horarios del evento

Red Bull publicó el cronograma oficial de la jornada:

  •  16:00 – Warm up
  • 16:30 – Preshow
  • 16:45 – Sorteo de emparejamientos
  • 17:00 – Inicio de la Final Internacional

Quiénes compiten: los 16 MCs clasificados

La lista oficial difundida por Red Bull para la Internacional Chile 2026 incluye a: Chuty, Gazir, El Menor, Exe, Bnet, Teorema, Larrix, Almendrades, Valles-T, Fat Tony, Reverse, Fat N, Androide, Éxodo Lirical, Rapder y Nekroos.

Roles en escena

Para esta edición, Red Bull también confirmó quiénes cumplen los roles principales del show.

  • Hosts/animación: Cayú y Clipper
  • DJ: DJ Verse
  • Jurado: Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi
  • Casters: Thais y Tess La

Dónde ver la Final Internacional en streaming

La transmisión en vivo estará disponible en los canales oficiales de Red Bull Batalla (incluyendo YouTube) y en Red Bull TV. Además, Chilevisión emitirá el evento por señal abierta.

La competencia, en tanto, vuelve a Chile por tercera vez.

Las ediciones anteriores se realizaron en 2015 (Santiago) y 2021 (Viña del Mar), y esta será la primera en el Movistar Arena.

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