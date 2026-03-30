Festival REC 2026 convocó a más de 400 mil personas y consolidando a Concepción como “capital musical de Chile”

El evento gratuito reunió a miles de asistentes del Biobío, el país y el extranjero en dos jornadas con shows de Travis, Gondwana, Los Jaivas, JET y una cifra récord de 25 bandas regionales.

El Festival REC 2026 concluyó con una convocatoria histórica de más de 400 mil personas durante sus dos jornadas.

El evento, que transformó a Concepción en el epicentro de la música y la cultura en Chile, reafirmó su carácter ciudadano y su estándar internacional con una programación diversa y un ambiente seguro y vibrante.

Cierres de nivel internacional

Uno de los momentos más emocionantes ocurrió en la jornada de cierre con la presentación de la banda escocesa Travis, que coronó el festival con un show cargado de clásicos y conexión con el público.

La sorpresiva presencia de Gondwana junto a Quique Neira unió generaciones en torno a su característico sonido. Bandalos Chinos, Tronic, Teorema, Martín Aceritjo y Los Tetas también marcaron la jornada.

La primera jornada contó con el emotivo show de León Gieco, la energía de Young Cister, los himnos de Los Jaivas, la masividad de De Saloon y la vibrante primera presentación en Latinoamérica de los australianos JET.

El festival también batió un récord de participación con 25 bandas regionales, reflejando su espíritu de acceso democrático a la cultura. Con estos hitos, el REC se consolida como un motor cultural y posiciona a Concepción como capital musical de Chile.