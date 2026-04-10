Festival Ñam 2026 reúne más de 50 restaurantes y al mejor chef del mundo de 2025 en el Parque Padre Hurtado

La decimotercera edición del evento gastronómico se extiende desde este viernes hasta el domingo 12 de abril. Perú es el país invitado, con la presencia de Mitsuharu Tsumura, creador del restaurante Maido, elegido el mejor del mundo en 2025.

Este fin de semana, el Parque Padre Hurtado en La Reina se convierte en el epicentro de la cocina chilena con la 13° edición del Festival Ñam.

El evento, que se realiza entre el 10 y el 12 de abril, reúne más de 50 restaurantes, un mercado con más de 100 stands de productores nacionales y espacios como Caleta Ñam (productos del mar) y Ñam Bar (coctelería). También incluye actividades para niños (Ñamcito) y clases en vivo en la Cocina Academia Ñam.

Un invitado de lujo: el chef peruano Mitsuharu Tsumura

Según reportó Meganoticias, Perú es el país invitado de esta versión. Destaca la presencia del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, creador del restaurante Maido, elegido como el mejor del mundo en 2025 por The World’s 50 Best Restaurants. El festival, organizado por Street Machine y la Fundación Gastronomía Social, busca conectar a productores, chefs y emprendedores con el público.

Las entradas están disponibles en PuntoTicket, con precios desde $6.750 (general) y descuentos del 25% para vecinos de La Reina y Providencia. Los niños menores de 12 años entran gratis hasta las 14:00 horas. El acceso al parque se puede realizar por Av. Francisco Bilbao, con opciones de transporte público cercanas (Metro Francisco Bilbao, L4). El evento opera por turnos horarios.