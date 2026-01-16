Festival de Teatro Familiar en Montecarmelo será gratuito en Providencia: Fechas, programación y horarios

La séptima edición del festival contará con tres reconocidas obras chilenas, ideales para disfrutar en esta temporada estival. La entrada será de libre acceso y por orden de llegada sin previa inscripción.

La Municipalidad de Providencia informó esta semana que se realizará el festival de teatro en el Centro Cultural Montecarmelo. Instancia ideal para disfrutar con familiares y amigos de las artes escénicas que ofrece el país, sin importar tu edad.

El inicio de las funciones es el 22 de enero a las 21:00 horas y la última función será el 24 de enero, en el mismo horario.

La actividad cultural tiene como objetivo ofrecer a los vecinos de la comuna y a públicos de otras localidades la oportunidad de revivir diversas épocas del teatro nacional, a través de obras que abordan temáticas familiares, rurales y populares.

¿Cuáles serán las obras expuestas?

Las tres obras que serán protagonistas de esta edición son:

La Remolienda (22 de enero): comedia del campo chileno que te sacará más de una carcajada. Trata sobre una viuda que se muda a una casa de remolienda con sus tres hijos y vive tanto situaciones románticas como divertidas al buscar el verdadero amor.

comedia del campo chileno que te sacará más de una carcajada. Trata sobre una viuda que se muda a una casa de remolienda con sus tres hijos y vive tanto situaciones románticas como divertidas al buscar el verdadero amor. Mote con Huesillos (23 de enero): ¿Alguna vez te preguntaste por el origen de esta bebida tradicional? Si es así, esta obra cómica y musical es la ideal para ti, pues narra cómo se originó entre personajes entrañables y mucho humor.

¿Alguna vez te preguntaste por el origen de esta bebida tradicional? Si es así, esta obra cómica y musical es la ideal para ti, pues narra cómo se originó entre personajes entrañables y mucho humor. Ánimas de día claro (24 de enero): es una historia de amor y realización personal sobre cinco hermanas que vagan como almas en pena en una casa de campo en Talagante, hasta que llega un joven a sacarlas de su tormento. Cumpliendo el mayor deseo de las mujeres.

No te pierdas la oportunidad de vivir los clásicos atemporales chilenos y recuerda que la entrada es por orden de llegada.

Además, quienes cuenten con la”Tarjeta Vecino de Providencia” podrán disfrutar de palomitas y algodón de azúcar en el lugar.