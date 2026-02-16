Expo Patagonia 2026 en Coyhaique: festival supera expectativas y cierra con 127 mil asistentes

El evento gratuito registró un total de 127 mil asistentes durante los tres días en que se realizó y estuvo marcado por música, comida típica de la Patagonia y más de 500 expositores de la zona.

La edición de este año del Festival en el Corazón de la Patagonia se realizó los días 13, 14 y 15 de febrero, y en total asistieron 127 mil personas a la actividad, que estuvo llena de música, buena gastronomía y humor. El evento también fue transmitido por la televisión a través de Chilevisión.

La cantidad de público que llegó al Parque Urbano superó las expectativas de los organizadores. Solo en el primer día se convocó a 45 mil personas, pero la jornada con mayor asistencia fue la noche del 14 de febrero, que reunió a 48 mil asistentes.

Lo que no es de extrañar, ya que el festival se convirtió en una opción imperdible para el Día de los Enamorados por su line-up, que contaba con la cumbia de Amar Azul, las veladas románticas de Pimpinela y el característico humor del Huaso Filomeno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Expo Patagonia (@expopatagoniacl)

Coyhaique: la capital cultural del sur austral

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, destacó que, con estos resultados de audiencia, se demuestra que hoy “Coyhaique está más vivo que nunca” y que con esto se posiciona como la capital cultural del sur austral.

“Lo que vivimos en la Expo Patagonia 2026 fue histórico. 127 mil personas en tres noches son una señal clara de que Coyhaique está más vivo que nunca. Esta no es solo una fiesta, es desarrollo, es economía local, es identidad regional y es orgullo patagónico”, valoró la autoridad comunal.

“Cuando trabajamos con planificación y convicción, los resultados se ven. Coyhaique hoy se posiciona como capital cultural del sur austral y vamos a seguir fortaleciendo este camino, porque esta ciudad no retrocede, avanza”, agregó.

Además, el festival se convirtió en una oportunidad única para los emprendimientos locales, ya que más de 500 participaron en la edición de este año, tanto empresas regionales como nacionales. Desde la organización destacaron que las ventas de los expositores fueron muy altas.