“Es una parte más de lo qué está robando”: La Renga habló sobre el uso desautorizado de Javier Milei de “Panic Show”

La disputa entre la banda de hard rock argentino y el mandatario del país trasandino ha tenido diversos capítulos, tanto públicos como legales. Sobre esto hablaron en una reciente entrevista.

La Renga, una de las bandas más emblemáticas de hard rock argentino, quienes volverán a pisar territorio nacional el próximo año, se refirieron al constante uso de una de sus canciones por parte del mandatario argentino Javier Milei.

Y es que ya han pasado años de esta “guerra fría” entre la banda autora de clásicos como Veneno y La Balada del Diablo y la Muerte y el presidente trasandino.

Todo se remonta a 2021 cuando, en ese entonces, el candidato libertario utilizó su canción Panic Show durante el cierre de su campaña electoral que lo convirtió en diputado.

“Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta, sin entender, Panic Show a plena luz del día. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré, toda la casta es mi apetito”, cantó Milei con la letra modificada del tema, adaptándola a su ideología política.

Tras esto, La Renga a través de un comunicado subido a sus redes sociales se expresó en contra del uso de su canción con fines políticos: “quien quiera es libre de escuchar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

Pero esa no fue la única vez. La utilizó posteriormente en sus actos de campaña presidencial durante 2023, como apertura en su primer discurso como Presidente de la Nación y en la presentación de su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (del cual fue acusado por plagio), esta vez acompañado por una banda entregando un show completo al puro estilo “rockstar” frente a miles de sus adherentes.

Ahora, en entrevista con Sonar los integrantes Gabriel “El Gordo Gaby” Goncalves, manager, y Gabriel “Tete” Iglesias, bajista, se refirieron sobre el uso de su canción sin autorización y con fines políticos del cuál han tomado incluso medidas legales, pero sin obtener el resultado que esperaban.

“Es un tema nuestro, él se lo robó, como todo en el país”, expresaron. “No creo que nadie esté de acuerdo con usar algo de otra persona si esa persona no lo autoriza”.