EasyKid cruza fronteras: Artista chileno se presentará en el Festival Sueños de Chicago en mayo

El intérprete de éxitos como "Shiny" y "AIRBAG" se presentará el próximo 23 de mayo junto a grandes exponentes de la música latina como J Balvin, Kali Uchis y Tito el Bambino.

El artista urbano nacional Joaquín Palacios, mejor conocido como Easykid, sigue conquistando nuevos escenarios internacionales.

Este jueves se confirmó que el próximo 23 de mayo, el cantante se presentará en el Festival Sueños de Chicago, uno de los eventos más destacados de la música latina y urbana en Estados Unidos.

En esta edición, Easykid compartirá cartel con reconocidos artistas internacionales como J Balvin, Kali Uchis, Tito el Bambino, Yandel Sinfónico, Alexis y Fido, entre otros.

La participación en el festival representa una oportunidad para consolidar su proyección fuera de Chile y acercar su estilo al público internacional.

Easykid, intérprete de éxitos como “Shiny” y “AIRBAG”, continúa expandiendo su carrera y sumando experiencias en escenarios globales.

Revisa el line up completo aquí.