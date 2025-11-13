Cultura dua lipa

Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro tras sus conciertos en el Estadio Nacional

Por CNN Chile

13.11.2025 / 19:14

La cantante albano-británica disfrutó de una tarde en la Viña Concha y Toro, ubicada en Pirque, luego de sus dos conciertos en el Estadio Nacional, en el marco de su gira "Radical Optimism Tour".

Dua Lipa terminó sus dos exitosos conciertos en el Estadio Nacional, dejando un mensaje a sus fanáticos: “¡Gracias infinitas, Santiago! Dos noches de pura magia con ustedes”.

Su regreso a los escenarios generó una alta notoriedad no solo por su calidad, sino también por sus covers de Tu falta de querer, de Mon Laferte, y El duelo, de La Ley.

Según publicó La Tercera, se prevé que la cantante albano-británica permanezca en el país hasta este viernes 14 de noviembre.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la intérprete de Levitating pisa suelo chileno. Hace unos meses recorrió San Pedro de Atacama, visitó el Pueblito Los Dominicos y estuvo en el Club La Unión, ubicado en el centro de Santiago, en el marco de su colaboración 2025 con la marca de lujo Yves Saint Laurent (YSL).

Esta vez, según informó el citado medio, durante este jueves disfrutó de una tarde en la Viña Concha y Toro, ubicada en Pirque, donde estuvo junto a su equipo y se tomó fotografías con las personas.

Además, The Clinic detalló que la invitación provino desde la viña, donde la artista conoció las bodegas y degustó vinos de la línea Casillero del Diablo.

