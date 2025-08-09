Feria con entrada gratuita, sesiones de escuchas y firmas: Así será el Día del Vinilo este 9 de agosto en el GAM

Este sábado 9 de agosto, el Día del Vinilo reunirá en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) a disquerías, sellos y músicos con más de diez estrenos exclusivos en este formato.

Este sábado 9 de agosto, desde las 11:00 horas, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será el punto de encuentro para melómanos y coleccionistas con una nueva edición del Día del Vinilo, celebración mundial que rinde homenaje al fonógrafo inventado por Thomas Edison en 1877.

En su cuarta versión en Chile, el evento reunirá a disquerías, sellos, coleccionistas y actores de la industria, con más de diez lanzamientos exclusivos en formato vinilo.

Entre ellos destacan La sangre en el cuerpo, de Los Tres; La Medicina, de Los Tetas, y producciones independientes como LOZA, de Niña Tormenta y El día libre de Pólux, de Chini.png.

Además, la jornada incluirá una feria con stands, sesiones de escucha guiadas por los propios músicos y firmas de discos.

La cita es de entrada gratuita y cuenta con la participación de sellos independientes como Fisura, Uva Robot y Aula Records, además del apoyo de Sony Music, Universal y la fábrica nacional de vinilos Selknam Record Pressing.

Coordenadas

Sábado 9 de agosto

11:00 a 20:00 hrs

Centro Cultural Gabriela Mistral — GAM

Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227

Metro Universidad Católica

Toda la programación y detalles están disponibles en este enlace.