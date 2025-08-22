Cultura música

Private Music: El nuevo disco de Deftones ya está disponible

Por CNN Chile

22.08.2025 / 15:58

Este 22 de agosto la banda de Sacramento estrenó su décimo álbum de estudio. Incluye 11 canciones y contó con la producción de Nick Raskulinecz.

La banda estadounidense Deftones lanzó su décimo disco de estudio, private music, disponible desde este viernes a través de Reprise/Warner Records.

El trabajo incluye 11 canciones y contó con la producción de Nick Raskulinecz, quien ya había colaborado con el grupo en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012).

Participan los miembros fundadores Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham y Frank Delgado, además del bajista Fred Sablan.

El lanzamiento fue anticipado por los sencillos my mind is a mountain y milk of the madonna.

El primero alcanzó el número uno en el ranking de canciones de Hard Rock de Billboard y superó los 25 millones de reproducciones globales.

Deftones se encuentra actualmente de gira en Norteamérica con varias fechas agotadas y volverá a encabezar en noviembre su festival Día de los Deftones en San Diego.

Lista de canciones de private music

1. my mind is a mountain
2. locked club
3. ecdysis
4. infinite
5. source
6. souvenir
7. cXz
8. i think about you all the time
9. milk of the madonna
10. cut hands
11. ~metal dream
12. departing the body 

