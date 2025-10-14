D’Angelo, ícono del R&B ganador del Grammy, murió a los 51 años

El artista murió tras una “prolongada y valiente batalla contra el cáncer”, informó su familia.

(CNN) — D’Angelo, cuyas melodías y un video musical impactante lo convirtieron en una leyenda del neo-soul, falleció a los 51 años, según un comunicado de su familia.

“La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida”, dijo su familia en una declaración proporcionada a CNN por RCA, su compañía discográfica de toda la vida.

Murió el martes “después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer”, dijo su familia.

“Nos entristece que solo pueda dejar recuerdos entrañables con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que nos deja”, añadieron en el comunicado. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y a la vez celebrar el don de la música que dejó al mundo”.

Noticia en desarrollo…