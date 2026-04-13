Conciertos infantiles en Santiago: CRIN Chile anuncia su temporada abril-julio en el Liceo Manuel de Salas

El ciclo parte el 25 de abril con Los Patapelá y continuará con funciones que incluyen a proyectos como Los Machinga, Volantín, Musicanciones, Acuarela y más. Apunta a público infantil y familiar entre 3 y 12 años.

La Asociación Gremial de Creadores Infantiles (CRIN Chile) anunció una temporada de conciertos para público familiar en el Teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa.

El ciclo se extenderá entre abril y julio y contempla presentaciones los fines de semana, con una programación orientada a niñas y niños entre 3 y 12 años.

La apertura del ciclo será el sábado 25 de abril a las 16:00 horas con Los Patapelá.

La venta de entradas para esa jornada está disponible vía PortalTickets/PortalDisc, con precios publicados de $6.000 para público infantil (3 a 12 años) y $8.000 para adulto, más cargo por servicio.

El calendario informado para los meses siguientes incluye funciones dobles o compartidas en varias fechas: Los Machinga junto a Un Recreo Fantástico (sábado 9 de mayo), Musicanciones junto a Volantín (domingo 31 de mayo), además de presentaciones de Acuarela (domingo 7 de junio), Epewtufe junto a Flor de Nai (domingo 14 de junio), Diana Reds junto a Los Pentagrama (domingo 21 de junio) y Banda Sopita junto a Babadú (sábado 4 de julio).

La organización, en tanto, indicó que la iniciativa cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC).