Conciertos gratuitos de Lollapalooza Chile: Teatro infantil y Tomo Como Rey este fin de semana

Por CNN Chile

08.08.2025 / 17:06

En el marco del Día de la Niñez, el grupo Tikitiklip ofrecerá un espectáculo teatral dedicado a los niños y a toda la familia. Por otro lado, para los fanáticos de la cumbia, se presentará la banda Tomo Como Rey. Revisa aquí los detalles de los conciertos gratuitos organizados por Lollapalooza Chile.

En el marco de los conciertos gratuitos organizados por Lollapalooza Chile, cuyo propósito es promover el acceso a la cultura para toda la comunidad, este fin de semana se presentarán Tikitiklip en el Parque O’Higgins y Tomo Como Rey en Cerrillos.

Tikitiklip

El grupo Tikitiklip ofrecerá un espectáculo teatral especialmente dedicado al público infantil y familiar, como una antesala a la celebración del Día de la Niñez.

  • Fecha: sábado 9 de agosto
  • Hora: 12:00 horas
  • Lugar: Parque O’Higgins
  • Entrada: liberada

 

Tomo Como Rey

Considerados pioneros de la llamada “nueva cumbia chilena”, Tomo Como Rey nació en los pasillos del Instituto Nacional y ha desarrollado un estilo propio que mezcla cumbia, ska, rock e incluso punk. Entre sus éxitos destacan El niño maravilla, Arriba de la pelota y Los que toman como rey.

  • Fecha: domingo 10 de agosto
  • Hora: 16:00 horas
  • Lugar: Estadio Benito Juárez de Cerrillos
  • Entrada: liberada

 

