Cultura oasis

Concierto de Oasis en Chile: Este es el plan de transporte para el 19 de noviembre

Por CNN Chile

18.11.2025 / 16:15

{alt}

Este miércoles 19 de noviembre, la reconocida banda de britpop se presentará en el Estadio Nacional tras 16 años de su última visita a Chile. Revisa en la siguiente nota cómo funcionarán el Metro, los buses de apoyo y el plan de transporte para el concierto.

Oasis regresará a Chile este miércoles 19 de noviembre, en el marco de su gira “Live ’25”, con un esperado concierto en el Estadio Nacional, a 16 años de su última presentación.

El evento convocará a más de 50 mil personas, por lo que Red Movilidad y Metro de Santiago anunciaron refuerzos especiales en buses y una extensión horaria en distintas estaciones.

Refuerzos de buses para el concierto de Oasis

Red Movilidad informó que habrá servicios especiales afuera del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa. Estos son los buses de apoyo disponibles:

  • 506 con destino a Peñalolén
  • 506 hacia Maipú
  • 516 a la Alameda, Estación Central, terminales de buses y Pudahuel
  • 104 rumbo a La Florida y Puente Alto
  • 103 hacia Peñalolén

Además, desde la Intermodal Franklin estarán disponibles los buses 201 y 301 con destino a San Bernardo.

Para quienes vienen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez o desde terminales de buses, también operará el servicio 519, que llegará directamente hasta el Estadio Nacional.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de MTTChile (@mttchile)

Extensión horaria del Metro por concierto de Oasis

Metro de Santiago anunció una extensión horaria hasta las 00:30 horas. Sin embargo, tras el término del concierto, el ingreso estará restringido a solo tres estaciones:

  • Estadio Nacional
  • Ñuble
  • Ñuñoa

En cuanto a las salidas, las estaciones habilitadas serán:

  • Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázabal, Ñuñoa y Plaza Egaña.
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

País Red Sismológica denuncia vandalización de dos estaciones en Antofagasta y robo de acelerógrafo: "No tiene uso comercial"
Autoridades confirman la muerte de cinco turistas en Torres del Paine
Paris Parade 2025 vuelve a las calles de Santiago: Harry Potter, Kuromi, Peppa Pig, Sonic y Bluey serán parte del desfile navideño
Corte de Apelaciones mantiene arresto domiciliario total a Francisco Pulgar: Diputado desaforado está acusado por violación
Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba desclasificar archivos de Epstein con voto casi unánime
Elecciones presidenciales: ME-O y Mayne-Nicholls quedarían con saldo negativo tras reembolsos del Servel