Concierto de Oasis en Chile: Este es el plan de transporte para el 19 de noviembre

Este miércoles 19 de noviembre, la reconocida banda de britpop se presentará en el Estadio Nacional tras 16 años de su última visita a Chile. Revisa en la siguiente nota cómo funcionarán el Metro, los buses de apoyo y el plan de transporte para el concierto.

Oasis regresará a Chile este miércoles 19 de noviembre, en el marco de su gira “Live ’25”, con un esperado concierto en el Estadio Nacional, a 16 años de su última presentación.

El evento convocará a más de 50 mil personas, por lo que Red Movilidad y Metro de Santiago anunciaron refuerzos especiales en buses y una extensión horaria en distintas estaciones.

Refuerzos de buses para el concierto de Oasis

Red Movilidad informó que habrá servicios especiales afuera del Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa. Estos son los buses de apoyo disponibles:

506 con destino a Peñalolén

506 hacia Maipú

516 a la Alameda, Estación Central, terminales de buses y Pudahuel

104 rumbo a La Florida y Puente Alto

103 hacia Peñalolén

Además, desde la Intermodal Franklin estarán disponibles los buses 201 y 301 con destino a San Bernardo.

Para quienes vienen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez o desde terminales de buses, también operará el servicio 519, que llegará directamente hasta el Estadio Nacional.

Extensión horaria del Metro por concierto de Oasis

Metro de Santiago anunció una extensión horaria hasta las 00:30 horas. Sin embargo, tras el término del concierto, el ingreso estará restringido a solo tres estaciones:

Estadio Nacional

Ñuble

Ñuñoa

En cuanto a las salidas, las estaciones habilitadas serán: