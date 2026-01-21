La Combo Tortuga, Gino Mella y más: Municipalidad de Maipú, Techo Chile y artistas se unen en show solidario para afectados por incendios

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Passline, yendo todo lo recaudado a los damnificados por los incendios.

La Municipalidad de Maipú anunció la realización de un show a beneficio de las regiones del Ñuble y Biobío, afectadas por los graves incendios forestales.

El evento, el cual contará con la presencia de diversos artistas nacionales, es organizado por Techo Chile en colaboración con la entidad comunal; las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Las entradas tienen valores que van desde los $5.000 hasta los $50.000, dependiendo del aporte voluntario. Todo lo recaudado será destinado a los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío.

El alcalde de Maipú, Tómas Vodanovic, invitó a los vecinos de la comuna y de sectores aledaños a participar en la instancia, disfrutar de la música y apoyar a las víctimas de los incendios forestales.

“Ante este tipo de tragedias, es importante que podamos unirnos para ir en beneficio de las personas afectadas, por eso quiero invitar a todas y todos a que puedan participar de este evento solidario”, comentó.

Actualmente, según el último Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), hay 643 viviendas destruidas en la zona, pero la cifra podría aumentar por la rápida propagación del fuego en focos activos.

¿Cuándo es el show solidario?

El evento solidario se realizará el jueves 22 de enero, a partir de las 18:00 horas.

Contará con la presencia de diversos artistas nacionales, además de un gran escenario instalado en la Plaza de Maipú, para que todos los vecinos puedan participar.

Artistas confirmados del evento “Maipú ayuda a Ñuble y Biobío”: