Cultura Show a beneficio

La Combo Tortuga, Gino Mella y más: Municipalidad de Maipú, Techo Chile y artistas se unen en show solidario para afectados por incendios

Por Constanza Zambrano

21.01.2026 / 17:29

{alt}

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Passline, yendo todo lo recaudado a los damnificados por los incendios.

La Municipalidad de Maipú anunció la realización de un show a beneficio de las regiones del Ñuble y Biobío, afectadas por los graves incendios forestales.

El evento, el cual contará con la presencia de diversos artistas nacionales, es organizado por Techo Chile en colaboración con la entidad comunal; las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Las entradas tienen valores que van desde los $5.000 hasta los $50.000, dependiendo del aporte voluntario. Todo lo recaudado será destinado a los damnificados de las regiones de Ñuble y Biobío.

El alcalde de Maipú, Tómas Vodanovic, invitó a los vecinos de la comuna y de sectores aledaños a participar en la instancia, disfrutar de la música y apoyar a las víctimas de los incendios forestales.

“Ante este tipo de tragedias, es importante que podamos unirnos para ir en beneficio de las personas afectadas, por eso quiero invitar a todas y todos a que puedan participar de este evento solidario”, comentó.

Actualmente, según el último Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), hay 643 viviendas destruidas en la zona, pero la cifra podría aumentar por la rápida propagación del fuego en focos activos.

¿Cuándo es el show solidario?

  • El evento solidario se realizará el jueves 22 de enero, a partir de las 18:00 horas.
  • Contará con la presencia de diversos artistas nacionales, además de un gran escenario instalado en la Plaza de Maipú, para que todos los vecinos puedan participar.

Artistas confirmados del evento “Maipú ayuda a Ñuble y Biobío”:

  • La Combo Tortuga.
  • Gino Mella.
  • Pablito Pesadilla.
  • Karla Melo.
  • Lucky Brown.
  • Liricistas.

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

País Exfuncionario de Vitacura captado manteniendo relaciones sexuales al interior de municipio interpone demanda por $200 millones
Congresistas de Perú presentan dos mociones de censura contra el presidente interino Jerí: "No merece estar más en el cargo"
Metro presenta el primer tren terminado de la futura Línea 7: Tiene capacidad para más de 1.240 pasajeros
¿Cómo estará el clima en las zonas afectadas por los incendios?
La Combo Tortuga, Gino Mella y más: Municipalidad de Maipú, Techo Chile y artistas se unen en show solidario para afectados por incendios
Nuevo parlamentario para la UDI: Tricel otorga cupo en el distrito 17 a Diputado Donoso y deja a la derecha a 1 voto de la mayoría absoluta