Acusa “visiones transfóbicas y genocidas en la izquierda”: Chappell Roan dice que no apoya a Kamala Harris, pese a que votará por ella

La cantante de 26 años hizo frente a las críticas en su contra por no respaldar abiertamente a la candidata demócrata ante las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Chappell Roan rompió el silencio ante quienes la criticaban por no respaldar a Kamala Harris ante sus millones de seguidores previo a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La autora de éxitos como HOT TO GO! y Good Luck, Babe! decidió dejar clara su postura a través de un video publicado en su cuenta de TikTok este miércoles.

En él, afirmó que emitirá su voto en favor de la actual vicepresidenta de la administración de Joe Biden, pero dejó en claro que no la apoya plenamente.

“Voy a votar por la jodida Kamala”, admitió. Sin embargo, no vaciló en agregar: “Pero no me voy a conformar con lo que se me ha ofrecido, porque es cuestionable”.

Desde el éxito global que alcanzó tras lanzar su discodebut The Rise and Fall of a Midwest Princess, Roan no ha vacilado en dar a conocer su opinión en torno a temáticas de política internacional. Entre ellos, el apoyo y financiamiento del actual gobierno demócrata a los ataques perpetuados por Israel contra Gaza.

También reveló ante los medios que, durante su actuación en el Governors Ball en junio pasado, rechazó una invitación para actuar en la Casa Blanca durante el Mes del Orgullo como protesta por la falta de apoyo a la comunidad LGBTQ+ y otras comunidades marginadas.

Y dentro de aquel mismo punto, añadió: “No hay manera de que pueda apoyar algunas de las visiones absolutamente transfóbicas y completamente genocidas de la izquierda”.

Agregó: “Me cago en Donald Trump, de verdad, pero me cago en algunas de las cosas que han pasado en el Partido Demócrata que han fallado a gente como tú y como yo. Y más aún a Palestina, y más aún a todas las comunidades marginadas del mundo”.

La artista de 26 años, cuyo verdadero nombre es Kayleigh Rose Amstutz, subrayó que su voto no implica un respaldo completo a Harris, pero “votar es todo lo que el sistema otorga actualmente”, e instó a sus seguidores a ejercer su derecho a sufragar de acuerdo con lo que consideren la mejor opción.

Antes de terminar el video, advirtió que esta sería su última declaración sobre el tema.

“Si no entienden lo que estoy diciendo, es una causa perdida. Y no los obligo a estar de acuerdo conmigo. Este es mi comunicado. Que tengan un buen día”, finalizó.