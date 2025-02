“Hablar de Viña es hablar de la música latina en general”: Carín León comparte su emoción por debutar en la Quinta Vergara

El reciente ganador del GRAMMY a Mejor Álbum de Música Mexicana, debutará en el Festival de Viña del Mar el 26 de febrero, compartiendo escenario con Carlos Vives y Edo Caroe. En entrevista con CNN Magazine, expresó su emoción por cumplir este sueño y destacó su compromiso con las raíces del regional mexicano.

Carín León, artista recientemente galardonado con un Premio GRAMMY al Mejor Álbum de Música Mexicana, se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar el próximo miércoles 26 de febrero.

En entrevista con CNN Magazine, el cantante se mostró emocionado por esta oportunidad única.

“Todos mis ídolos han estado en el Festival de Viña. Todavía, hasta la fecha, sigo escuchando muchísimos festivales de Viña; el de Eros (Ramazzoti), varios de Luis Miguel, Alejandro Sanz. Creo que hablar de Viña es hablar de la música latina en general“, aseguró.

En esa misma línea, el mexicano de 35 años compartió cómo recibió la noticia de su participación en la cartelera 2025 de la Quinta Vergara.

“Es algo que hemos venido trabajando desde hace algunos años. Era una de nuestras principales metas que pensábamos inalcanzables (…). Hemos trabajado muchísimo para que Chile nos quiera de la manera que nos quiere hoy en día“, explicó.

Estará encargado de cerrar una jornada en la que compartirá escenario con el comediante Edo Caroe y el también cantante Carlos Vives. León, en tanto, no ocultó su ansiedad ante la presencia de este último en el certamen.

“Si ya iba nervioso, creo que es sumarle un puntito más. Que te esté viendo el gran Carlos Vives, el mítico Carlos Vives, es algo que le pone los pelos de punta a quien sea”.

Tanto el colombiano como el mexicano unieron voces en 2024 con el lanzamiento del single La Chancleta, y tras mencionársele que Vives —también en entrevista con CNN Magazine— expresó interés en una posible colaboración en la Quinta Vergara junto a él, compartió el entusiasmo.

“A mí me encantaría también. Yo no sabía, pero con lo que me dices, ahorita le echamos la llamada al máster“, comentó entre risas.