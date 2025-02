“Mi jefa de prensa me hizo una cara…”: Carlos Vives recuerda el momento en que filtró sin querer su regreso a Viña 2025

El colombiano regresará al Festival de Viña el 26 de febrero tras ser nombrado Persona del Año en los Latin Grammy. En entrevista con CNN Magazine, recordó sus experiencias en Chile y su trayectoria difundiendo el vallenato.

El cantante colombiano Carlos Vives se presentará por quinta vez en el Festival de Viña del Mar en 2025 y traerá su característico vallenato a la Quinta Vergara.

Su regreso a Chile ocurre luego de ser nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2024, un reconocimiento a su trayectoria y contribución a la música en español.

Vives, quien ya ha fue parte de la cartelera viñamarina en 1996, 1998, 2014 y 2018, recordó en entrevista con CNN Magazine cómo eran sus visitas al país en el pasado. “Venía uno con mucho más tiempo. Uno disfrutaba de la ciudad, iba a Valparaíso, caminábamos mucho, jugábamos fútbol en el Everton con los que encontráramos y nos íbamos al puerto a comer”, comentó.

El artista adelantó su participación en Viña antes de que la organización lo anunciara oficialmente, lo que generó una situación inesperada. “No, qué vergüenza. La verdad es que fue una vergüenza. Cuando el periodista chileno en los Grammy me preguntó qué había para el próximo año, dije ‘Viña’. Mi jefa de prensa me hizo una cara…”, recordó.

Persona del Año en los Latin Grammy

El homenaje recibido en los Latin Grammy, en tanto, marcó un hito en su carrera, con artistas de distintos géneros interpretando su música. “Fue algo espectacular. Nunca lo soñé. Ver a Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Alejandro Sanz, entre otros, cantando mis canciones fue un momento inolvidable”, expresó.

Con más de 40 años de trayectoria, Vives ha difundido los sonidos de su país por el mundo, manteniéndose fiel al vallenato.

“Esa música, cuando la hice, no había muchas expectativas de que fuera para ninguna parte. Y al final esa música me llevó a viajar, y con un rótulo que decía: ’Este señor es colombiano’, Entonces, ¿de qué te preguntan? ¿De qué te hablan? Imagínate la época. En los tiempos más difíciles de Colombia, decir que eres un artista que representas Colombia y tener que aguantarte de los chistes de todo lo que representaba Colombia, de las cosas trágicas. Al final, el colombiano me agradeció mucho eso”.

Carlos Vives se presentará en la Quinta Vergara el 26 de febrero, compartiendo escenario con el comediante Edo Caroe y el cantante Carín León.