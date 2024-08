Cancamusa habla sobre sus futuros proyectos y de Los Bunkers: “Uno de los desafíos más importantes de mi carrera”

La artista comentó que próximamente se presentará por segunda vez en Santiago.

Esta semana, Cancamusa lanzó su nuevo sencillo, Fue un adiós, como adelanto de lo que será su próximo álbum.

Con varios proyectos a futuro, la baterista conversó con CNN Magazine sobre el camino que ha recorrido en la industria musical.

Ya sea como solista o acompañando a otros, la artista ha logrado consolidarse en la escena musical debido a su habilidad de cantar y tocar la batería simultáneamente, una capacidad que pocos ostentan y que es complicada de igualar.

“Por cosas técnicas también, a veces es muy difícil“, afirmó, a lo que sumó que para ella el “desafío más importante es mantener siempre la calma, porque el instrumento requiere una fuerza, una intensidad al tocar y y la voz necesita también una calma”.

La bateria de Los Bunkers

Uno de los momentos más destacados en la carrera de Cancamusa, ha sido su colaboración con Los Bunkers, con quienes se presentaron de forma exitosa en la última versión del Festival de Viña.

“Fue uno de los desafíos más importantes de mi carrera como baterista, pero a mí me encantan los desafíos. También somos muy amigos con ellos, entonces era algo que yo sentía que tenía que hacer y fue súper bonito acompañarlos”, afirmó.

Ahora, trabaja a la espera de lo que será el MTV Unplugged de la banda penquista, concierto que será grabado por primera vez en Chile. Sobre esto, la percusionista sostuvo que se siente “muy afortunada de haber sido invitada a acompañarlos en este nuevo desafío, que es un hito para la música chilena, para la historia de la música y la cultura”.

Respecto a su continuidad en la banda, la artista mencionó: “tengo muchas inquietudes con mi proyecto personal porque es algo que no he hecho en todo este tiempo, porque me he dedicado a acompañar a otros artistas, entonces tengo muchas cosas pendientes de las cuales yo quiero hacerme cargo”.

El show en Metrónomo

La próxima presentación de Cancamusa será en Sala Metrónomo, programada para este 23 de agosto.

“Voy a estar cantando mis canciones con mi banda y con invitadas e invitados muy especiales, que no imaginan o quizás se imaginan. Va a ser una presentación muy importante porque es mi segundo concierto en Santiago“, comentó.

De momento, quedan entradas generales para el espectáculo de la baterista y se pueden adquirir a través de SalaMetronomo.com.