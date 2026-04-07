BTS anuncia tercera fecha en Chile: Revisa cuándo comienza la preventa
Por Constanza Zambrano
07.04.2026 / 17:40
El popular grupo de K-pop sumó un nuevo concierto en el Estadio Nacional.
Este martes se llevó a cabo la preventa de entradas para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que se realizará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, ubicado en la Región Metropolitana.
Pese a que la preventa fue solo para fanáticos y fanáticas que cuentan con la membresía global de BTS, las entradas se agotaron a las pocas horas y más de 100 mil personas hacían fila para conseguir boletos.
Ante la alta demanda, DG Medios sumó una nueva fecha en el recinto para el miércoles 14 de octubre y confirmó que la preventa de entradas también se realizará durante esta semana.
¿Cuándo es la preventa?
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- Según información de la productora, la preventa de boletos comenzará el miércoles 8 de abril a las 13:00 horas en Ticketmaster. A esta solo pueden acceder las personas que cuenten con una membresía global del grupo, adquirida antes del 2 de abril de 2026.
- En el caso de la venta general para esta nueva fecha, DG Medios informó que se realizará el viernes 10 de abril a las 13:00 horas.
Revisa el precio de las entradas
La productora confirmó que los conciertos en Chile también contarán con el escenario 360° que permitirá ver a los siete integrantes desde cualquier ubicación.
En total son 16 ubicaciones repartidas en el Estadio Nacional, revisa el precio de cada una:
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- Pacífico Medio: $528.750
- Cancha Pacífico: $293.750
- Cancha Andes: $293.750
- Pacífico Alto: $264.375
- Pacífico Bajo: $217.375
- Movilidad Reducida: $217.375
- Andes Bajo Centro: $182.125
- Andes Bajo Norte: $164.500
- Andes Bajo Sur: $164.500
- Andes Alto Centro: $158.625
- Andes Alto Norte: $146.875
- Andes Alto Sur: $146.875
- Galería Norte: $111.625
- Galería Sur: $111.625
- Pacífico Lateral Norte: $99.875
- Pacífico Lateral Sur: $99.875