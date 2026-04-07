BTS anuncia tercera fecha en Chile: Revisa cuándo comienza la preventa

El popular grupo de K-pop sumó un nuevo concierto en el Estadio Nacional.

Este martes se llevó a cabo la preventa de entradas para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que se realizará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, ubicado en la Región Metropolitana.

Pese a que la preventa fue solo para fanáticos y fanáticas que cuentan con la membresía global de BTS, las entradas se agotaron a las pocas horas y más de 100 mil personas hacían fila para conseguir boletos.

Ante la alta demanda, DG Medios sumó una nueva fecha en el recinto para el miércoles 14 de octubre y confirmó que la preventa de entradas también se realizará durante esta semana.

¿Cuándo es la preventa?

miércoles 8 de abril a las 13:00 horas en 2 de abril de 2026 . Según información de la productora, la preventa de boletos comenzará elen Ticketmaster . A esta solo pueden acceder las personas que cuenten con una membresía global del grupo, adquirida antes del En el caso de la venta general para esta nueva fecha, DG Medios informó que se realizará el viernes 10 de abril a las 13:00 horas .



Debido a la increíble demanda, se suma un TERCER show de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN SANTIAGO: 14 de octubre en Estadio Nacional. La preventa de entradas estará disponible desde el miércoles 8 de abril a las 13:00 hrs para quienes se inscribieron con su ARMY MEMBERSHIP en… pic.twitter.com/CDaihJ8wNi — DG Medios (@dgmedioschile) April 7, 2026

Revisa el precio de las entradas

La productora confirmó que los conciertos en Chile también contarán con el escenario 360° que permitirá ver a los siete integrantes desde cualquier ubicación.

En total son 16 ubicaciones repartidas en el Estadio Nacional, revisa el precio de cada una: