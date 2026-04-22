Día del Libro 2026: Biblioteca Nacional anuncia cuentacuentos, taller y liberación de libros el 23 de abril

La Biblioteca Nacional de Chile organizó una programación especial para este mes, con foco en la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Dicha fecha que es celebrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) cada 23 de abril.

La agenda reúne actividades para público general y para familias, además de exposiciones y un club de lectura que se desarrollará durante varias semanas.

Este jueves 23 de abril, la jornada contempla distintas acciones dentro del edificio de la Biblioteca Nacional (Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago).

Durante la mañana se realizará una liberación de libros entre usuarias y usuarios.

Al mediodía (12:00) se programó un taller de manualidades para confeccionar un separador de páginas, organizado con Artel, en la Sala de Referencias Bibliográficas, con inscripciones a través de Instagram de la marca.

Más tarde, a las 16:00 horas, habrá cuentacuentos Cosas que salen de los libros, en la Sala América, a cargo del narrador oral Rodrigo Pérez.

Desde ese mismo 23 de abril también quedará disponible la muestra Literatura extranjera en la Biblioteca Nacional, dedicada a obras resguardadas en la Sección Fondo General.

Las actividades continúan el sábado 25 de abril con una lectura ciudadana centrada en Augusto D’Halmar, con fragmentos de Juana Lucero al mediodía (12:00) en el hall del segundo piso (sector Alameda), con inscripción mediante un enlace publicado en el Instagram de la Biblioteca Nacional.

Ese mismo día, la Sala Infantil tendrá tres bloques: a las 11:00 un kamishibai La Quinoa, con Vilma Verdejo; a las 12:00 Cuentacuentos musicales, con Feña; y a las 13:00 Cuentacuentos historias para saborear: La receta perfecta de María Teresa Ferrer, con Paola Gamboni.

En paralelo, la Biblioteca Nacional inauguró el pasado 6 de abril la exposición El reverso del malón. Construcción visual de la alteridad mapuche en el siglo XIX, bajo curatoría de Gastón Carreño y Pablo Diener, en Sala Premios Nobel (entrada liberada, en horario de funcionamiento del recinto).

Y para quienes buscan una actividad de más largo aliento, desde el 29 de abril hasta el 15 de julio se realizará una lectura guiada titulada Monstruos, dioses y naufragios: el mundo de la Odisea, a las 18:00 horas en Sala Ercilla.

La lectura estará a cargo de Loreto Casanueva Reyes, doctora en Filosofía (mención Estética y Teoría del Arte) de la Universidad de Chile.