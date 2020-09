(CNN) – Se ha tomado la decisión de ponerle fin a The Walking Dead, la icónica serie sobre el post apocalipsis zombie, aunque, igual que los “walkers”, el universo seguirá vivo tras su muerte.

AMC anunció este miércoles que ya barajan una fecha para acabar con la historia basada en los comic de Robert Kirkman. La producción estaría lista para concluir con su undécima temporada ampliada de 24 episodios que se transmitirá durante dos años.

¿Entonces cuándo terminaría? En octubre de este año se estrenará de la segunda mitad de la décima temporada y si su última entrega se extenderá por dos años, se espera que termine en 2022.

Sin embargo, los espectadores leales del programa no tendrán que llorar el final por mucho tiempo.

AMC dijo que le dio luz verde a un spin-off, todavía sin título, protagonizado por Norman Reedus y Melissa McBride, quienes interpretan a los queridos Daryl Dixon y Carol Peletier.

Esa serie se estrenaría en 2023 con la actual showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, quien co-creó el programa con Scott M. Gimple, director de contenido de este universo.

“Nos queda mucha historia emocionante por contar en TWD y, luego, este final será el comienzo de más Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que conducirá a nuevos estrenos”, adelantó Gimple en un comunicado.

“La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive“, añadió.

The Walking Dead se estrenó en 2010 y en un momento fue una de las series más vistas en la televisión, contando la historia de los supervivientes liderados por Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Además del programa principal, el universo The Walking Dead incluye actualmente dos productos derivados de la televisión: Fear the Walking Dead y el próximo The Walking Dead: World Beyond. A ellos se suma el programa de entrevistas Talking Dead, varios sitios web series y próximas películas protagonizadas por Andrew Lincoln.

AMC dijo que Gimple está desarrollando una serie de antología episódica llamada Tales of the Walking Dead, así como otros proyectos dentro del universo.