Alberto Plaza y Gloria Benavides son reconocidos con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena

La SCD destacó el aporte cultural de Plaza y Benavides.

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) anunció que Alberto Plaza y Gloria Benavides serán reconocidos con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena.

Se trata del máximo reconocimiento otorgado por la institución, que reciben quienes hayan hecho aportes significativos a la música chilena.

La SCD destacó que durante sus más de cuatro décadas de trayectoria, la obra de Plaza “se ha integrado de manera profunda a la historia cultural del país”.

Desde los 80′ hasta la actualidad, “sus canciones han marcado a distintas generaciones y se han convertido en parte esencial de la banda sonora chilena”.

Siendo un “referente indiscutido de la música romántica”, marcó al público con canciones como Que cante la vida, Yo te seguiré, Bandido, Cuándo vendrás y Milagro de abril.

“Este reconocimiento pone en valor una carrera influyente y vigente, cuyo aporte forma parte del patrimonio musical de Chile”, dijeron desde la institución.

Por su parte, la institución relevó la amplia trayectoria artística de Gloria Benavides, quien con temas como La gotita, Pequeño Amorcito y Patati Patata se transformó en “una de las figuras más populares en los años 60 y 70”.

La distinción también apunta a que su carrera “se proyectó posteriormente hacia la televisión y la comedia, con participaciones emblemáticas en espacios como El Jappening con Ja y la creación de personajes que forman parte del imaginario colectivo chileno, como La Cuatro Dientes”.

“Con esta distinción, SCD pone en valor el legado y la contribución de una artista fundamental para comprender la historia de la música y el espectáculo en Chile”, señaló el organismo.

Las ceremonias de premiación se realizarán en marzo y abril, respectivamente.

Así, Alberto Plaza y Gloria Bevanides se suman al selecto grupo de artistas nacionales que ha recibido el galardón, como Fernando Ubiergo, Mazapán, Myriam Hernández, la Sonora de Tommy Rey, entre otros.