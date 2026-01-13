“Adolescencia” arrasó en los Globos de Oro y Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en recibir el premio

La serie, producida y protagonizada por Stephen Graham ganó 4 Globos de Oro y anunció una segunda temporada en Netflix.

En la 83ª edición de los Globos de Oro realizada el domingo, Adolescencia se impus ante su competencia con cuatro premios. Hasta ahora, la serie ha ganado seis premios Emmy, cuatro Critic Choice Awards y cuatro Globos de Oros.

Adolescencia conquistó a internautas y críticos del cine por la compleja historia de Jamie, un joven de 13 años, que es encarcelado por asesinar a su compañera de clase y cambia por completo la vida de sus padres.

Owen Cooper (que interpretó a Jamie Miller) hizo historia al convertirse en el actor más jóven en la historia en recibir un Globo de Oro, al ganar el premio de “Mejor actor de reparto de televisión” a sus 16 años.

Sin embargo, no fue el único actor de la serie galardonado. Stephen Graham ganó el premio de “Mejor actor de miniserie o telefilme” y Erin Doherty triunfó con “Mejor actriz de reparto de televisión”.

Al recibir el premio, Graham anunció que se producirá una segunda temporada de la serie de suspenso y drama.

Además, la producción de Netflix volvió a ganar el mayor premio de su categoría y se coronó como la mejor miniserie de 2026 en los Globos de Oro. Premio que se llevó también en los Emmys de 2025.

One battle after another: el otro éxito en los Globos de Oro 2026

El filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio y dirigido por Paul Thomas Anderson, ganó cuatro premios en la categoría de comedia.

La película también marcó un hito histórico cuando Anderson se convirtió en el segundo director en obtener los Globos de Oro de mejor director, guión y película.

Pero la premiación no estuvo a salvo de polémicas. Internet se llenó de críticas cuando Teyana Taylor ganó el premio de mejor actriz de reparto sobre Ariana Grande, nominada por “Wicked” y favorita del público.