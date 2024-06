“¿Eres un estúpido de mie***?”: Adele paró en seco a espectador que gritó en contra del Mes del Orgullo en uno de sus conciertos

(CNN) — Adele quiere dejar en claro que, durante sus conciertos, no se toleran los comentarios de odio.

Durante el fin de semana pasado, la artista británica respondió con un insulto a un miembro del público que, según un vídeo publicado en las redes sociales, gritó “Pride sucks” (“El orgullo apesta”) durante un show, en referencia al mes durante el cual se reconoce y celebra a la comunidad LGBTQ+.

“Disculpa, ¿viniste a mi puto concierto a decir que el Orgullo es una mierda?“, cuestionó Adele, que pareció enfadarse inmediatamente por el exabrupto. “¿Eres un estúpido de mierda? No seas tan ridículo de mierda”.

El público vitoreó y aplaudió a la cantante durante el intercambio, mientras ella continuaba diciéndole al sujeto: “Si no tienes nada bueno que decir, cállate. ¿De acuerdo?”

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024