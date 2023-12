Adele explicó las razones por las que, pese a tener casi dos décadas de trayectoria en el mundo artístico, ha lanzado “pocos” discos y ha preferido refugiarse más en el plano familiar.

Tras obtener el premio Sherry Lansing Leadership el pasado jueves 7 de diciembre, durante el evento Women in Entertainment, la cantante admitió que sentía “un poco fuera de su alcance” el galardón.

Esto, teniendo en cuenta que sólo ha publicado cuatro álbumes a lo largo de sus 17 años de carrera. “Es como si acabara de llegar”, explicó.

Durante su discurso en el escenario, Adele confesó que a veces se cuestiona “si la gente piensa que soy calculadora cuando desaparezco durante años y años” entre álbumes, o que le gusta rehuir y piensa que “menos es más”.

Tras negarlo, aclaró que la “verdadera razón” tras la escasez de nueva música se basa en una decisión que tomó después de quedar embarazada tras haber lanzado su segundo álbum, 21, en 2011.

Recibir la maternidad justo en el apogeo de su carrera fue un acto que, según ella, muchos consideraron un “suicidio profesional”.

Sin embargo, la intérprete de Someone Like You reveló que “siempre le ha gustado ir en contra de la corriente” y rechazó la idea “de que hay que ser constantemente relevante para llegar al éxito, y que quizá, sólo quizá, se pueda tener éxito tanto dentro como fuera del escenario“.

Entre una ola de aplausos proveniente del público presente, agregó con orgullo: “¿Y adivinen qué? Me salí con la mía“.

Además, compartió la gratitud que siente hacia “todos los sacrificios que han hecho las mujeres” que la han precedido. “Gracias a ellas, tengo completo derecho a ser la jefa en el trabajo, y la jefa en la casa“.