Vuelve la serie de Netflix inspirada en El Agente Topo: Todo sobre la temporada 2 de Un Hombre Infiltrado

Inspirada en la producción chilena dirigida por Maite Alberdi, la serie protagonizada por Ted Danson promete nuevos casos, giros inesperados y un elenco reforzado con nombres como Gary Cole, Max Greenfield y Mary Steenburgen.

Netflix presentó las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de A Man on the Inside (Un hombre infiltrado), la comedia protagonizada por Ted Danson, que llegará a la plataforma el próximo 20 de noviembre.

La serie, creada por Mike Schur (The Good Place), está inspirada en la producción chilena El Agente Topo (2020), dirigida por Maite Alberdi y nominada al Óscar en la categoría de Mejor Documental.

En esta nueva entrega, el personaje de Charles Nieuwendyk (Danson), un profesor retirado, se infiltra como encubierto en el campus universitario de Wheeler College para resolver un nuevo caso.

Junto a él regresa parte del elenco original, entre ellos Mary Elizabeth Ellis, Stephanie Beatriz, Stephen McKinley Henderson y Lilah Richcreek Estrada.

La segunda temporada también incorpora a reconocidos actores que se suman al reparto, como Gary Cole (Veep), Max Greenfield (The Neighborhood), Michaela Conlin (Bones), Sam Huntington (Being Human), Jason Mantzoukas (Big Mouth) y Mary Steenburgen (Zoey’s Extraordinary Playlist).

El creador de la serie, Mike Schur, destacó el entusiasmo por esta nueva entrega: “Estamos felices de continuar con la historia de A Man on the Inside. Tenemos un elenco y un equipo increíblemente talentoso, y esta temporada viene con giros que sorprenderán a la audiencia”, afirmó a Tudum.

El éxito de la primera temporada respalda esta continuación: la serie se mantuvo durante cinco semanas en el Top 10 global de series en inglés de Netflix.

Además, recibió nominaciones a los Globos de Oro y a los Screen Actors Guild Awards por la interpretación de Danson.

Mira aquí las primeras imágenes de la segunda temporada de Un hombre infiltrado