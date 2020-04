Desconocidos rayaron e intentaron quemar una ambulancia del Hospital Carlos Cisternas de Calama, en la región de Antofagasta, mientras transportaba muestras de exámenes de COVID-19.

La situación ocurrió durante la madrugada de este lunes, en calle Salvador Allende, y fue condenada por el Colegio Médico de Calama. “(La ambulancia) iba al Centro Oncológico del Norte (CON) cuando recibió ataques por personas no identificadas, tanto hacia el vehículo como hacia el conductor y el paramédico que iban a bordo”, señaló el doctor Sergio Silva, presidente del organismo.

Los antisociales que participaron del hecho habrían lanzado piedras hacia la ambulancia, además de rayar las puertas con consignas como NO + VIRUS. “Increparon y golpearon al conductor. Me enteré que lo bajaron (del vehículo) e intentar incendiar la ambulancia. No es justificable”, enfatizó Silva.

El especialista descartó cualquier tipo de riesgo de contagio que puedan contraerse en este tipo de traslados. “Todas las muestras van selladas en sus frascos y con toda la seguridad que se requiere a nivel microbiológico. Que nuestros vehículos pasen por alguna arteria transitada y lleguen hasta el recinto donde se procesan (las muestras), no implica ningún riesgo para la ciudadanía“, explicó.

Posterior al ataque, la ambulancia debió tomar una nueva ruta para llegar al Centro Oncológico del Norte (CON), donde las muestras de exámenes de COVID-19 serían analizadas. “Es condenable. Nosotros, como entes de la salud, merecemos respeto. No merecemos ese trato de la ciudadanía”, concluyó el doctor Silva.