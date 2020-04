VIDEO RELACIONADO – Zoológico cerrado entrena animales libremente ( 01:33)

El pug de una familia de Carolina del Norte puede ser el primer perro en Estados Unidos en dar positivo por coronavirus, según los investigadores.



Tres miembros de la familia McLean, Sam McLean, su esposa Heather y su hijo, Ben, contrajeron el COVID-19 el mes pasado. Sydney McLean, la hija de la pareja, fue el único miembro de la familia que nunca mostró ningún síntoma.

La familia descubrió que su perro, Winston, también resultó positivo para el virus después de participar en un estudio de la Universidad de Duke sobre el COVID-19 destinado a tratar de encontrar posibles tratamientos y vacunas. Como parte del estudio, los miembros de la familia toman muestras nasales semanales y toman muestras de sangre.

Chris Woods, el investigador principal del estudio, dijo que los investigadores también han estado recolectando muestras de mascotas familiares para ver cómo se propaga el coronavirus en los hogares. Los investigadores no utilizaron las pruebas comerciales que tienen una gran demanda en todo el mundo para evaluar a los animales.

Aunque no han hecho la prueba en muchas mascotas, la muestra de Winston es la única que ha resultado positiva. Se cree que es el primer perro del país en dar positivo por el virus, según la universidad.

“La cantidad de virus (de Winston) que detectamos era muy baja, lo que sugiere que no sería un mecanismo probable o un vector de transmisión del virus a otros animales o a humanos en estos hogares”, dijo Woods.

Sam McLean, investigador y médico de la sala de emergencias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, fue el primer miembro de la familia en enfermarse, dijo su esposa Heather McLean. Había tratado a pacientes de COVID-19 antes de contagiarse.

Winston mostró algunos síntomas menores mientras su familia también estaba enferma. “Tuvo una tos pequeña durante uno o dos días en el peak cuando todos estábamos enfermos y no desayunó una mañana”, dijo Ben McLean a CNN. “Pero no había ninguna enfermedad concreta, superalarmante, sobre la que dijéramos como: ‘tenemos que llevarlo al veterinario. Está realmente enfermo’”. Woods dijo que los investigadores no saben si el coronavirus enfermó a Winston o si tuvo una enfermedad no relacionada.

Los McLeans tienen otro perro y un gato, cuyas pruebas fueron negativas.

Winston tiende a lamer cosas y le gusta pasar más tiempo con su familia, dijo Heather McLean. Su gato es más distante, y a su pug mayor le gusta dormir la mayor parte del tiempo. “Winston es mucho más cariñoso y lo llevamos en brazos todo el tiempo”, dijo a CNN. “Entonces, si alguno de los animales tuviera una prueba viral positiva, sería él”.

Funcionarios federales anunciaron la semana pasada que dos gatos dieron positivo para el nuevo coronavirus en Nueva York. Ocho leones y tigres dieron positivo para COVID-19 en el Zoológico del Bronx, pero los grandes felinos están bien, según un comunicado de prensa.

Dos perros en cuarentena en Hong Kong también dieron positivo para el virus, según los funcionarios allí.

Los expertos han enfatizado que no hay evidencia de que las mascotas participen en la transmisión del coronavirus.

“No cambiaría nuestro comportamiento con nuestros animales domésticos en este momento. Son realmente una parte importante de nuestra salud mental a medida que continuamos participando en nuestro distanciamiento social para combatir la pandemia”, dijo Woods.

El Dr. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que “no hay evidencia alguna que hayamos visto, desde un punto de vista epidemiológico, de que las mascotas puedan ser transmisoras dentro del hogar”.

William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, dijo que es extremadamente raro que un virus salte de un animal a un humano.

Dijo que se creía que el primer caso de la pandemia de COVID-19 provenía de un mercado en Wuhan, China, pero que se había extendido por todo el mundo a través del contacto de persona a persona.

“Todavía no creemos que esto sea común y ciertamente no creemos que sea una ruta importante de transmisión en ninguna dirección”, dijo Schaffner. “No es común que las personas lo transmitan a sus mascotas, ni se ha demostrado que alguien haya contraído este virus de una mascota”.

Schaffner dijo que sería una buena idea que las personas enfermas se alejen de sus mascotas, así como de sus familiares. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han hecho recomendaciones similares.

Heather McLean dijo que su familia ya no está en cuarentena y está autorizada para volver a trabajar. Su esposo se ofreció como voluntario para trabajar en una unidad especial COVID-19 en la sala de emergencias, porque cree que correrá menos riesgo que los colegas que no han sido infectados.

Heather McLean y Ben McLean esperan poder donar plasma, de modo que sus anticuerpos puedan ayudar a los pacientes. “Nos sentimos muy agradecidos de tener la oportunidad de participar en este estudio de investigación”, dijo. “Realmente esperamos que podamos donar plasma para poder ayudar a otros pacientes”.

Ella dijo que Winston también está bien. Está caminando mucho y disfruta de seguir a su familia por la casa para vigilar lo que están haciendo.